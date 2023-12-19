В Нахчыване задержали членов преступной группы, занимавшейся контрабандой фальшивых долларов США

В Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана задержаны члены преступной группировки, занимавшейся контрабандой в страну фальшивых долларов США, сообщили корреспонденту регионального бюро агентства «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства внутренних дел Нахчыванской АР. «На момент задержания у них было изъято 10 тыс. купюр фальшивых долларов США», - подчеркнули в ведомстве. Согласно информации, в настоящее время продолжаются оперативные меры по выявлению остальных членов группы. К.Гусейнова

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