В Нахчыване задержали членов преступной группы, занимавшейся контрабандой фальшивых долларов США

В Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана задержаны члены преступной группировки, занимавшейся контрабандой в страну фальшивых долларов США, сообщили корреспонденту регионального бюро агентства «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства внутренних дел Нахчыванской АР.
«На момент задержания у них было изъято 10 тыс. купюр фальшивых долларов США», - подчеркнули в ведомстве.
Согласно информации, в настоящее время продолжаются оперативные меры по выявлению остальных членов группы.
К.Гусейнова
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