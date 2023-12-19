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Большинство американцев не одобряет позицию Байдена по сектору Газа

Порядка 57% американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении конфликта Израиля с ХАМАС, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The New York Times и Сиенским колледжем.

46% респондентов считают, что экс-президент Дональд Трамп справился бы лучше с конфликтом в секторе Газа, чем Байден, противоположная точка зрения у 38% участников исследования.

54% респондентов считают, что США должны продолжать финансовую и военную поддержку Израиля, 38% выступают против выделения дополнительной помощи.

76% опрошенных республиканцев отметили, что симпатизируют Израилю. Среди последователей демократической партии картина более сложная: 34% респондентов заявили, что их симпатии на стороне палестинцев, 31% - на стороне Израиля.

44% участников опроса, что Израиль должен прекратить военную кампанию в секторе Газа, 39% уверены, что Израилю необходимо продолжать операцию в анклаве. 45% респондентов считают, что Израиль заинтересован в поиске мирного пути урегулирования конфликта. 34% отметили, что палестинцы хотят прийти к мирному решению ситуации в анклаве. 38% избирателей придерживаются мнения, что Израиль не пытается прийти к мирному соглашению. 46% считают, что в мирном решении не заинтересованы палестинцы.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ГАЗА, ОПРОС


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