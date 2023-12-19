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Оборона 19.12.2023 15:59

Подразделения БПЛА Азербайджана уничтожили авиационными ударами цели условного противника

Подразделения БПЛА Азербайджанапровели учебно-тренировочные полеты, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.

«Экипажи БПЛА провели воздушную разведку по установленным маршрутам и, определив координаты наземных целей условного противника, уничтожили их точными авиационными ударами, а также выполнили другие действия», - отмечается в информации.

Минобороны сообщает об успешном выполнении поставленных задач.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, БПЛА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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