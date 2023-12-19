Подразделения БПЛА Азербайджана уничтожили авиационными ударами цели условного противника

Подразделения БПЛА Азербайджанапровели учебно-тренировочные полеты, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны. «Экипажи БПЛА провели воздушную разведку по установленным маршрутам и, определив координаты наземных целей условного противника, уничтожили их точными авиационными ударами, а также выполнили другие действия», - отмечается в информации. Минобороны сообщает об успешном выполнении поставленных задач. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».