Подразделения БПЛА Азербайджана уничтожили авиационными ударами цели условного противника

Подразделения БПЛА Азербайджанапровели учебно-тренировочные полеты, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.
«Экипажи БПЛА провели воздушную разведку по установленным маршрутам и, определив координаты наземных целей условного противника, уничтожили их точными авиационными ударами, а также выполнили другие действия», - отмечается в информации.
Минобороны сообщает об успешном выполнении поставленных задач.
Х.Насирзаде
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