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Транспорт и связь 19.12.2023 23:15

Группа Lufthansa разместила заказы на 80 самолетов Boeing и Airbus общей стоимостью $9 млрд

Группа Lufthansa разместила заказы на 80 ближне- и среднемагистральных самолетов Boeing Co. и Airbus SE, а также согласовала с производителями дополнительные закупки.

Как говорится в сообщении Lufthansa, общая сумма твердых заказов, исходя из цен каталога, составляет $9 млрд.

Группа, в которую помимо одноименной авиакомпании, входят SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, приобретет 40 самолетов Boeing 737-8 MAX и 40 самолетов Airbus A220-300. В дальнейшем Lufthansa намерена приобрести еще 60 таких же самолетов Boeing, 20 самолетов Airbus A220-300 и 40 самолетов Airbus семейства A320.

Поставки новых самолетов ожидаются в период с 2026 по 2032 год.

"Мы ускоряем самую крупную в нашей истории модернизацию парка самолетов, - говорится в пресс-релизе Lufthansa. - Общее число наших заказов на самолеты увеличится до 280 с 200".

Размещение новых заказов не окажет существенного влияния на капиталовложения группы в 2023 и 2024 гг., отмечается в сообщении.

Капиталовложения в 2023 году составят 2,5-3 млрд евро, и такая же сумма запланирована на следующий год.

Акции Lufthansa прибавляют в цене 1,2% во вторник, Airbus - 0,3%, бумаги Boeing подорожали на 1,1% в ходе предварительных торгов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA, САМОЛЕТЫ, ЗАКАЗЫ


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