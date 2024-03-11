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Почти 19 тыс. бортпроводников Lufthansa приняли участие в забастовке

Забастовка бортпроводников национального авиаперевозчика Германии Lufthansa, начавшаяся во Франкфурте и Мюнхене на прошлой неделе, затронула около тысячи рейсов, сообщает в понедельник ЭФЭ со ссылкой на представителя компании.

"Около 600 рейсов отменены в аэропорту Франкфурта и около 400 - в Мюнхене, что означает, что 70 тыс. пассажиров в первом аэропорту и 50 тыс. - на втором - не могут вылететь", - информирует агентство.

Как отмечает ЭФЭ, не менее 18 тыс. бортпроводников Lufthansa и 900 сотрудников дочерней компании Cityline, базирующейся в Мюнхене, присоединились к забастовке.

На прошлой неделе профсоюз UFO инициировал забастовки бортпроводников Lufthansa и Cityline в связи с отказом компаний повысить сотрудникам заработную плату.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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