Почти 19 тыс. бортпроводников Lufthansa приняли участие в забастовке

Забастовка бортпроводников национального авиаперевозчика Германии Lufthansa, начавшаяся во Франкфурте и Мюнхене на прошлой неделе, затронула около тысячи рейсов, сообщает в понедельник ЭФЭ со ссылкой на представителя компании.
"Около 600 рейсов отменены в аэропорту Франкфурта и около 400 - в Мюнхене, что означает, что 70 тыс. пассажиров в первом аэропорту и 50 тыс. - на втором - не могут вылететь", - информирует агентство.
Как отмечает ЭФЭ, не менее 18 тыс. бортпроводников Lufthansa и 900 сотрудников дочерней компании Cityline, базирующейся в Мюнхене, присоединились к забастовке.
На прошлой неделе профсоюз UFO инициировал забастовки бортпроводников Lufthansa и Cityline в связи с отказом компаний повысить сотрудникам заработную плату.
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