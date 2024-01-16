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Транспорт и связь 16.01.2024 05:42

Lufthansa намерена увеличить штат сотрудников на 13 тыс. человек до конца 2024 года

Deutsche Lufthansa AG намерена увеличить штат сотрудников на 13 тыс. человек в текущем году.

Как сообщил авиаперевозчик, расширение штата коснется пилотов и бортпроводников, а также ИТ-сотрудников и технический персонал.

В 2023 году компания приняла на работу свыше 13 тыс. человек, теперь штат превышает 95 тыс. работников.

Котировки акций Lufthansa растут на 0,2% на торгах во Франкфурте в понедельник. За последние три месяца капитализация немецкой авиакомпании выросла на 5,1%, до 9 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA, ШТАТ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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