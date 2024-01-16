Lufthansa намерена увеличить штат сотрудников на 13 тыс. человек до конца 2024 года

Deutsche Lufthansa AG намерена увеличить штат сотрудников на 13 тыс. человек в текущем году.

Как сообщил авиаперевозчик, расширение штата коснется пилотов и бортпроводников, а также ИТ-сотрудников и технический персонал.

В 2023 году компания приняла на работу свыше 13 тыс. человек, теперь штат превышает 95 тыс. работников.

Котировки акций Lufthansa растут на 0,2% на торгах во Франкфурте в понедельник. За последние три месяца капитализация немецкой авиакомпании выросла на 5,1%, до 9 млрд евро.