Армия обороны Израиля за сутки атаковала более 300 объектов ХАМАС

Израильские военные за минувшие сутки нанесли удары по более чем 300 целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"За прошедшие сутки нанесены удары по более чем 300 террористическим объектам", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
По данным The Times of Israel, в результате ударов ВВС и ВМС за прошедший день погибли десятки боевиков ХАМАС, а также разрушена инфраструктура группировки.
Издание со ссылкой на израильских военных сообщает, что ЦАХАЛ также нанес удары по объектам ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана на фоне продолжающихся пограничных стычек с группировкой.
Накануне издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление президента страны Ицхага Герцога сообщило, что Израиль выражает готовность к очередной гуманитарной паузе в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Издание передает, что в анклаве все еще находятся в заложниках не менее 129 израильтян и граждан других стран, захваченных в ходе атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.
Президент Израиля также заявил, что количество грузовиков, пересекающих ежедневно границу сектора Газа, можно утроить, если "решить бюрократические разногласия с партнерами Израиля". По его словам, в настоящее время ежедневно на границе проверки проходят 200 грузовиков.
Гасанов проинспектировал боевую готовность военнослужащих на освобожденных территориях Азербайджана
Баку и Анкара намерены сотрудничать в сфере эффективного использования водных ресурсов бассейнов рек Араз и Кура
Транснефть прогнозирует рост перевалки через "Козьмино" в 2024г до 46 млн тонн
Цены на нефть продолжают расти
Google выплатит $700 млн по иску штатов США за ограничение конкуренции на рынке приложений
Власти Малайзии с 1 января меняют правила въезда в страну
Ленкоранский госуниверситет направит 740 тыс. манатов на работы в новом учебном корпусе
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar представил новый магазин в городе Шарур
AzerTelecom присоединился к Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности