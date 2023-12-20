Армия обороны Израиля за сутки атаковала более 300 объектов ХАМАС

Израильские военные за минувшие сутки нанесли удары по более чем 300 целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За прошедшие сутки нанесены удары по более чем 300 террористическим объектам", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

По данным The Times of Israel, в результате ударов ВВС и ВМС за прошедший день погибли десятки боевиков ХАМАС, а также разрушена инфраструктура группировки.

Издание со ссылкой на израильских военных сообщает, что ЦАХАЛ также нанес удары по объектам ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана на фоне продолжающихся пограничных стычек с группировкой.

Накануне издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление президента страны Ицхага Герцога сообщило, что Израиль выражает готовность к очередной гуманитарной паузе в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Издание передает, что в анклаве все еще находятся в заложниках не менее 129 израильтян и граждан других стран, захваченных в ходе атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Президент Израиля также заявил, что количество грузовиков, пересекающих ежедневно границу сектора Газа, можно утроить, если "решить бюрократические разногласия с партнерами Израиля". По его словам, в настоящее время ежедневно на границе проверки проходят 200 грузовиков.