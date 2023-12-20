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Дальнее зарубежье 20.12.2023 23:06

Блинкен пообещал, что США в 2024 году продолжат помогать Украине

В грядущем 2024 году США продолжат поддерживать Украину и сотрудничать с союзниками и партнерами для борьбы с вызовами со стороны Пекина, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы продолжим призывать страны по всему миру поддерживать свободу и независимость Украины", - заявил Блинкен на итоговой пресс-конференции 2023 года.

По его словам, сейчас НАТО больше и сильнее, чем когда-либо за последние 75 лет, и союзники, к которым, по его мнению, в скором времени, присоединится Швеция, продолжат поддерживать Украину.

Блинкен вновь отметил, что считает важным, чтобы Конгресс США одобрил выделение дополнительных средств на поддержку Украины.

Госсекретарь также заявил, что США и дальше будут работать с союзниками "для решения проблем, связанных с Пекином".

"Мы продолжим контактировать с Китаем с позиции силы", - отметил он.

Блинкен заявил, что США работают с G7 и ЕС "теснее, чем когда-либо, для борьбы с вызовами, которые ставит Пекин". Он также добавил, что "идет укрепление координации и кооперации между НАТО и индо-тихоокеанскими союзниками".

Сферами, которые вызывают беспокойство, он назвал "китайские торговые и экономические практики, мир и стабильность в Тайваньском проливе и права человека".

Также Блинкен пообещал, что в 2024 году США продолжат оказывать поддержку Израилю.

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Тэги: США, УКРАИНА, КИТАЙ, ПЛАНЫ


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