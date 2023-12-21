ХАМАС отказался от продления перемирия

Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение Израиля о прекращении огня сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников, утверждает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из числа представителей Египта.
Как говорится в сообщении, лидер ХАМАС Исмаил Хания во время посещения Египта и встречи с представителями разведки "якобы сказал, что он был там, чтобы добиться полного прекращения огня и увеличения гуманитарной помощи" в качестве условия для начала любых переговоров.
Он также потребовал освободить всех палестинских заключенных в обмен на 100 заложников.
Один из палестинских чиновников заявил, "позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, ХАМАС хочет полного прекращения израильской войны в Газе".
Накануне газета The Jerusalem Post со ссылкой на информированные источники писала, что Израиль проинформировал Катар, о готовности по крайней мере к недельному прекращению боевых действий. Взамен Израиль требует освобождения 40 заложников, которых ХАМАС по-прежнему удерживает в анклаве.
Соответствующее предложение Израиль направил руководству ХАМАС через Катар, отмечает издание.
Главы Минобороны Польши и США подтвердили нацеленность стран на оборонное партнерство
Гасанов проинспектировал боевую готовность военнослужащих на освобожденных территориях Азербайджана
Баку и Анкара намерены сотрудничать в сфере эффективного использования водных ресурсов бассейнов рек Араз и Кура
Цены на нефть опускаются после трех сессий роста
Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и лире
Минобразования направит 12,3 млн манатов на ремонт дошкольных учреждений
Google выплатит $700 млн по иску штатов США за ограничение конкуренции на рынке приложений
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar представил новый магазин в городе Шарур
AzerTelecom присоединился к Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности