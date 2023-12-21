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Дальнее зарубежье 21.12.2023 09:03

ХАМАС отказался от продления перемирия

Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение Израиля о прекращении огня сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников, утверждает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из числа представителей Египта.

Как говорится в сообщении, лидер ХАМАС Исмаил Хания во время посещения Египта и встречи с представителями разведки "якобы сказал, что он был там, чтобы добиться полного прекращения огня и увеличения гуманитарной помощи" в качестве условия для начала любых переговоров.

Он также потребовал освободить всех палестинских заключенных в обмен на 100 заложников.

Один из палестинских чиновников заявил, "позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, ХАМАС хочет полного прекращения израильской войны в Газе".

Накануне газета The Jerusalem Post со ссылкой на информированные источники писала, что Израиль проинформировал Катар, о готовности по крайней мере к недельному прекращению боевых действий. Взамен Израиль требует освобождения 40 заложников, которых ХАМАС по-прежнему удерживает в анклаве.

Соответствующее предложение Израиль направил руководству ХАМАС через Катар, отмечает издание.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ПЕРЕМИРИЕ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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