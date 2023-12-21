Байден заявил, что пока не ожидает сделки об обмене ХАМАС и Израиля заложниками

Президент США Джо Байден в среду заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы Израиль и группировка ХАМАС выработали соглашение об обмене заложниками, но пока его не достигли.

"Мы работаем над этим. Но на данный момент никаких конкретных ожиданий", - приводят американские СМИ слова Байдена во время его поездки в Висконсин.

Между тем, медслужбы сектора Газа сообщили в среду, что число жертв с 7 октября в анклаве превысило 20 тыс. человек, около 8 тыс. из них - дети.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликт в секторе Газа должен "перейти к менее интенсивной фазе".