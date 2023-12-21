Азербайджанские и турецкие компании подписали договора на строительство отеля и фабрики по производству тары на бумажной основе в Азербайджане

Азербайджан и Турция подписали три документа в рамках Инвестиционного форума в четверг в Баку.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», в частности, Агентство поощрения инвестиций и экспорта Азербайджана (AZPROMO) и турецко-азербайджанское общественное объединение предпринимателей и промышленников (TUİB) подписали План деятельности 2024 год.
Данный документ направлен на поощрение совместных проектов для увеличения товарооборота и объёма инвестиций между Азербайджаном и Турцией, усиления сотрудничества между двумя странами и поддержки взаимных инвестиционных возможностей и устойчивого развития.
Кроме того, ООО «DO-DEM» и турецкая «Multipak Ambalaj» подписали договор по строительству в Азербайджане фабрики по производству тары на бумажной основе, не наносящей вреда окружающей среде и безопасной с пищевой точки зрения.
Помимо этого, компании «Diplomat LTD» и «Doğru Holding» подписали договор о строительстве нового отеля в Азербайджане.
Н.Аббасова
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