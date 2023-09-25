Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в ходе визита в Нахчыванскую Автономную Республику подписали "Протокол о намерениях между Азербайджаном и Турцией по проекту железной дороги Карс-Нахчыван".
"Подписание протокола о намерениях по строительству железной дороги Карс-Нахчыван является историческим событием. Уверен, что и этот проект будет успешно реализован и, таким образом, как одно из ответвлений Среднего коридора, послужит интересам и Азербайджана, и Турции, и других стран", - заявил Алиев во время совместного с президентом Турции заявлении для прессы.
Кроме того, в присутствии лидеров двух стран состоялось подписание еще двух документов. В частности, "Межправительственное соглашение о строительстве в турецкой провинции Кахраманмараш жилых зданий, начальной школы, детского сада и культурного центра" подписали глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Ариф Гулиев и министр окружающей среды, градостроительства и климатических изменений Мехмет Озхасеки.
Наряду с этим, состоялось подписание Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и природных ресурсов Турции в сфере поставок в Турцию производимой в Азербайджане электроэнергии из возобновляемых источников. Документ подписали руководители указанных ведомств Пярвиз Шахбазов и Алпарслан Байрактар.
Н.Аббасова
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