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Транспорт и связь 25.09.2023 18:48

Баку и Анкара договорились о строительстве ж/д Карс-Нахчыван и о поставках "зеленой" энергии из Азербайджана в Турцию

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в ходе визита в Нахчыванскую Автономную Республику подписали "Протокол о намерениях между Азербайджаном и Турцией по проекту железной дороги Карс-Нахчыван".

"Подписание протокола о намерениях по строительству железной дороги Карс-Нахчыван является историческим событием. Уверен, что и этот проект будет успешно реализован и, таким образом, как одно из ответвлений Среднего коридора, послужит интересам и Азербайджана, и Турции, и других стран", - заявил Алиев во время совместного с президентом Турции заявлении для прессы.

Кроме того, в присутствии лидеров двух стран состоялось подписание еще двух документов. В частности, "Межправительственное соглашение о строительстве в турецкой провинции Кахраманмараш жилых зданий, начальной школы, детского сада и культурного центра" подписали глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Ариф Гулиев и министр окружающей среды, градостроительства и климатических изменений Мехмет Озхасеки.

Наряду с этим, состоялось подписание Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и природных ресурсов Турции в сфере поставок в Турцию производимой в Азербайджане электроэнергии из возобновляемых источников. Документ подписали руководители указанных ведомств Пярвиз Шахбазов и Алпарслан Байрактар.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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