Израиль за сутки нанес удары по 230 целям ХАМАС

Израильские военные за минувшие 24 часа атаковали не менее 230 объектов радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"За прошедшие сутки авиация ЦАХАЛ нанесла удары примерно по 230 террористическим объектам в секторе Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
В частности, в Хан-Юнисе израильская армия уничтожила пусковую установку с ракетами, "нацеленными на израильскую территорию". Израильский истребитель также нанес удар по комплексу, в котором находились члены ХАМАС.
Кроме того, силы ЦАХАЛ провели в Джабалии операцию по эвакуации гражданского населения из школы, в которой обнаружили оружие ХАМАС.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.
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