Строительство мечети в селе Дашалты планируют завершить во II кв. 2024г

Строительство мечети в селе Дашалты Шушинского района (Карабахский регион) Азербайджана планируется завершить во втором квартале 2024 года.
Об этом сообщили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который в четверг ознакомился с ходом строительных работ в мечети.
Как говорится в информации, размещенной на сайте главы государства, фундамент мечети был заложен 7 ноября 2021 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.
Р.Керимов
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