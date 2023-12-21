Строительство мечети в селе Дашалты планируют завершить во II кв. 2024г

Строительство мечети в селе Дашалты Шушинского района (Карабахский регион) Азербайджана планируется завершить во втором квартале 2024 года.

Об этом сообщили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который в четверг ознакомился с ходом строительных работ в мечети.

Как говорится в информации, размещенной на сайте главы государства, фундамент мечети был заложен 7 ноября 2021 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Р.Керимов