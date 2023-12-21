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Финансы 21.12.2023 16:19

S&P пересмотрело оценку BICRA банковской системы Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отмечает снижение уровня долларизации по депозитам в банковской системе Азербайджана, а также укрепление профиля фондирования банковской системы страны.

«Уровень долларизации депозитов постепенно снижается. Удельный вес депозитов в иностранной валюте сократился до 41% от общего объема депозитов клиентов (юридических и физических лиц – ИФ) по состоянию на 31 октября 2023 года с 79% на конец 2015 года. Эта доля ниже, чем в Грузии (51%) и Армении (50%)», - отмечается в обзоре агентства по банковской системе Азербайджана.

S&P в своем обзоре, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», отмечает расхождение валютных кредитов и депозитов по объему и срокам погашения, но подчеркивает, что банки хеджируют свои открытые валютные позиции. Агентство подчеркивает, что в Азербайджане за последние 5 лет не зафиксировано случаев дефолта банков из-за массового изъятия клиентами своих депозитов.

S&P указывает, что размер банковских депозитов нерезидентов оценивается в 2,5 млрд манатов на конец 2022 года. Их доля выросла до 5% на конец 2022 года с 1,4% в 2021 году на фоне притока денежных средств из России. «Однако это значительно ниже, чем в Грузии (18%) и Армении (20%)», - указывает агентство.

В целом, в S&P считают, что профиль фондирования банковской системы Азербайджана укрепился в течение последних нескольких лет.

По оценкам агентства, 2/3 депозитов и вкладов банковской системы Азербайджана приходится на долю юридических лиц, 1/3 – физических лиц. «Мы считаем, что эти факторы добавляют дополнительную стабильность профилям фондирования азербайджанских банков. По нашим прогнозам, отношение общего объема кредитов банковской системы к базовым депозитам клиентов (100% депозитов физических лиц плюс 50% депозитов корпоративных клиентов) немного увеличится, но будет оставаться ниже 110% в 2024–2025гг», - отмечает агентство.

S&P подчеркивает, что банковский сектор Азербайджана является чистым внешним кредитором. «Мы считаем, что зависимость банковского сектора Азербайджана от внешних заимствований ниже среднего показателя сопоставимых стран. Это означает меньшую диверсификацию источников финансирования азербайджанских банков и большую зависимость от внутренних сбережений и только начинающего развиваться внутреннего долгового рынка», - указывает агентство.

По мнению аналитиков агентства, потребности банков Азербайджана во внешних заимствованиям ограничены в связи со слабыми перспективами экономического роста и достаточностью собственной базы депозитов.

«По нашим оценкам, по данным на середину 2023 году совокупный внешний долг банковской системы Азербайджана составлял около $1 млрд. Эти средства поступают в основном от международных финансовых организаций, включая Международную финансовую корпорацию, Европейский банк реконструкции и развития, а также в виде кредитов от иностранных миноритарных акционеров банков», - отмечается в сообщении.

В связи с этим S&P улучшило оценку отраслевого риска с «9» до «8» и теперь относит банковскую систему Азербайджана к группе «8», а не «9» по уровню отраслевых и страновых рисков банковского сектора (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA).

«Вслед за этим мы также повысили базовый уровень рейтинга банков, ведущих операционную деятельность преимущественно в Азербайджане, с «b+» до «bb-». Мы оцениваем тенденции развития экономических и отраслевых рисков для азербайджанских банков как стабильные, что отражает в целом сбалансированные риски в ближайшие 12-18 месяцев», - указывает S&P.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: S&P, БАНКИ, ОЦЕНКА


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