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Происшествия 21.12.2023 19:15

Несколько человек погибли в результате стрельбы в центре Праги

Стрельба в центре чешской столицы привела в четверг к гибели нескольких человек, сообщают европейские СМИ со ссылкой на полицию.

По данным полицейских, стрельба произошла в университете. Стрелок ликвидирован.

Точное число погибших пока не указывается. Также поступают сообщения, согласно которым несколько человек получили ранения.

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Тэги: ЧЕХИЯ, СТОЛИЦА, СТРЕЛЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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