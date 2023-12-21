Несколько человек погибли в результате стрельбы в центре Праги

Стрельба в центре чешской столицы привела в четверг к гибели нескольких человек, сообщают европейские СМИ со ссылкой на полицию.

По данным полицейских, стрельба произошла в университете. Стрелок ликвидирован.

Точное число погибших пока не указывается. Также поступают сообщения, согласно которым несколько человек получили ранения.