Нефть ускорила падение на новостях о выходе Анголы из ОПЕК, Brent у $79 за баррель

Цены на нефть ускорили снижение вечером в четверг, рынок оценивает новости о выходе Анголы из ОПЕК.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:14 составляет $78,97 за баррель, что на $0,73 (0,92%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,67 (0,9%), до $73,55 за баррель.
Ангола объявила о выходе из состава ОПЕК, сообщило официальное информагентство страны ANGOP со ссылкой на министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантину де Азеведу.
По данным ANGOP, решение после должного рассмотрения было принято на заседании совета министров под председательством президента Анголы Жуана Лоуренсу.
Как сообщалось, Ангола на протяжении долгого времени не исполняла свои обязательства по добыче, продиктованные сделкой ОПЕК: при разрешенном уровне в 1,455 млн баррелей в сутки (б/с) ее нефтепроизводство находилось на уровне близком к 1,1-1,2 млн б/с, а в отдельные месяцы и ниже.
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