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Происшествия 21.12.2023 21:43

Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек

Более 15 человек погибли при стрельбе в университете в центре столицы Чехии, сообщают в четверг европейские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Ранее поступали данные о десяти жертвах.

Еще 24 человек получили ранения.

По данным полиции, нападавшим был 24-летний студент университета. Согласно заявлению полиции, он решил открыть стрельбу, так как хотел подражать людям, совершившим подобные нападения в других странах.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан в четверг заявил, что "нет свидетельств, которые указывали бы, что преступление имеет связь с международным терроризмом".

Многие мировые лидеры выразили солидарность с Чехией в связи с нападением в Праге. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "выражает глубочайшие соболезнования родственникам жертв и чешскому народу в целом".

Президент Франции Эмманюэль Макрон также написал в соцсети Х, что "выражает солидарность с жертвами, пострадавшими и их близкими, а также со всем чешским народом и властями".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал произошедшее в Праге "ужасными новостями" и выразил поддержку близким жертв и пострадавшим.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что "невероятно шокирован" стрельбой в университете в чешской столице, и добавил, что его "мысли и молитвы с семьями жертв".

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что "выражает искренние соболезнования родственникам погибших во время стрельбы в Праге". "Подчеркиваем, что решительно осуждаем все формы насилия, фанатизма и терроризма. Европа должна реагировать и усиливать все инструменты, позволяющие обеспечить как можно большую безопасность граждан", - написала она в соцсети Х.

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Тэги: ЧЕХИЯ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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