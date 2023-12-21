Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек

Более 15 человек погибли при стрельбе в университете в центре столицы Чехии, сообщают в четверг европейские СМИ со ссылкой на местную полицию.
Ранее поступали данные о десяти жертвах.
Еще 24 человек получили ранения.
По данным полиции, нападавшим был 24-летний студент университета. Согласно заявлению полиции, он решил открыть стрельбу, так как хотел подражать людям, совершившим подобные нападения в других странах.
Глава МВД Чехии Вит Ракушан в четверг заявил, что "нет свидетельств, которые указывали бы, что преступление имеет связь с международным терроризмом".
Многие мировые лидеры выразили солидарность с Чехией в связи с нападением в Праге. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "выражает глубочайшие соболезнования родственникам жертв и чешскому народу в целом".
Президент Франции Эмманюэль Макрон также написал в соцсети Х, что "выражает солидарность с жертвами, пострадавшими и их близкими, а также со всем чешским народом и властями".
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал произошедшее в Праге "ужасными новостями" и выразил поддержку близким жертв и пострадавшим.
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что "невероятно шокирован" стрельбой в университете в чешской столице, и добавил, что его "мысли и молитвы с семьями жертв".
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что "выражает искренние соболезнования родственникам погибших во время стрельбы в Праге". "Подчеркиваем, что решительно осуждаем все формы насилия, фанатизма и терроризма. Европа должна реагировать и усиливать все инструменты, позволяющие обеспечить как можно большую безопасность граждан", - написала она в соцсети Х.
Товарооборот Азербайджана и Турции за последние 2 года вырос более чем на 50% - Джаббаров
ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение еще 6 претендентов на пост президента Азербайджана
Число базовых станций 5G в Китае превысило 3,28 млн к концу ноября
Китай в октябре импортировал 6,8 млн т СПГ - максимальный объем за 22 месяца
ВБ выделит Таджикистану $71 млн грантов на проекты в банковской сфере и энергетике
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Китайский рынок киберспорта сократился на 1,3% в 2023г, до $3,7 млрд
США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar представил новый магазин в городе Шарур
AzerTelecom присоединился к Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности