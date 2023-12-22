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АПК 22.12.2023 10:42

Азербайджанская Asera Group планирует реализовать в Татарстане АПК-проекты общей стоимостью $155 млн на первом этапе

Азербайджанская компания Asera Group планирует реализовать в Кукморском районе Татарстана (РФ) проекты в сфере сельского хозяйства общей стоимостью на первом этапе $155 млн, сообщил учредитель компании Asera Group (Азербайджан) Али Эльвин.

"Эльвин на заседании Клуба инвесторов рассказал, что на территории республики планируется реализовать два проекта: строительство тепличных комплексов и мясокомбината. Площадкой выбрали Кукморский район. Инвестиции в I-ый этап каждого из проектов составят $75 млн и 80 млн соответственно", - сообщают российские СМИ.

"Мы видим в Татарстане много положительных моментов для развития бизнеса. Татарстан - близкая нам республика, мы хотим здесь развиваться и реализовывать проекты", - отметил Эльвин.

По его словам, в рамках проекта строительства мясокомбината предполагается создание инновационного предприятия по глубокой переработке мяса. При этом, производство планируется абсолютно безотходным.

"Будут использованы абсолютно все части крупного рогатого скота (КРС), обрабатываться и получаться инновационный продукт", - сообщил Эльвин, добавив, что среди прочего планируется выпускать продукцию по стандартам "халяль".

По словам Эльвина, компания в общей сложности реализовала свыше сотни проектов в России, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и других странах.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, ПРОЕКТЫ, ПЛАНЫ


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