Казахстан ожидает роста числа инвестпроектов с РФ вдвое в 2023г

Между Казахстаном и Россией в настоящее время насчитывается порядка 125 совместных инвестиционных проектов, к следующему году ставится задача увеличить эту цифру в два раза, до 250, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев.
"В целом, в ближайшие пять лет имеем пул инвестиционных проектов на сумму $75 млрд, это свыше 800 проектов", - сказал он во время выступления в рамках международной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
В том числе, по его мнению, могут быть интересными обрабатывающая промышленность, переработка железной руды, алюминиевая и медная отрасли, строительство, легкая промышленность и другое.
Как отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, отмечается рост интереса российских компаний к евразийскому рынку и Казахстану в частности.
"Несмотря на непростые международные условия, мы видим заинтересованность в развитии и сотрудничестве как со стороны российского бизнеса, так и со стороны других стран-членов Евразийского экономического союза. Это подтверждают и цифры взаимной торговли", - сказал он.
По данным президента РСПП, фактически идет замещение прежних поставщиков компаниями стран ЕАЭС, за последний год взаимная торговля выросла почти на 15%.
"Совершенно очевидно, что мы не можем лишь за счет торговли решать проблемы диверсификации нашей (российской - ИФ) экономики, импортозамещение, поэтому необходимо развивать промышленное сотрудничество, которое сегодня включилось драйвером углубления интеграционного взаимодействия", - отметил Шохин.
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