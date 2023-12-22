ЦАХАЛ призывает жителей центральных районов Газы эвакуироваться на юг

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей лагеря Аль-Бурейдж и некоторых других поселений в центральной части сектора Газа эвакуироваться на юг анклава на фоне расширения военной операции, сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Жителям лагеря Аль-Бурейдж (...): в целях вашей безопасности вы должны немедленно перебраться в убежища в Дейр-эль-Балахе", - заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

В соцсети X Адраи также опубликовал карту, на которой отмечены зоны, жителям которых необходимо покинуть свои районы.

По данным издания, он также объявил, что ЦАХАЛ сделает "тактическую паузу в военных действиях" в западной части Рафаха с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 мск) "в гуманитарных целях".

Адраи добавил, что главная магистраль сектора Газа Салах ад-Дин в районах к северо-востоку от Хан-Юниса остается "зоной боевых действий", и пообещал, что ЦАХАЛ облегчит передвижение жителей по обходному маршруту вдоль побережья.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.