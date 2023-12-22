Equinor продает SOCAR оставшиеся активы в Азербайджане: долю в АЧГ, Карабах и Баку-Тбилиси-Джейхан

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) приобрела долевые участия норвежской компании в проектах разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), месторождения Карабах и в проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

"В пятницу президент SOCAR Ровшан Наджаф провел встречу с исполнительным вице-президентом по международной разведке и добыче компании Equinor Филипом Матьё. В ходе встречи состоялось подписание документов о покупке SOCAR принадлежащих Equinor долей участия в проектах разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), месторождения Карабах, а также в проекте нефтепровода БТД", - говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

До сделки долевое участие Equinor в проекте АЧГ составляло 7,27%, в проекте БТД - 8,71%, в проекте Карабах - 50%.

Долевое участие SOCAR в этих проектах до подписания документов выглядело следующим образом: в проекте АЧГ - 25%, в проекте БТД - 25%, в проекте "Карабах" - 50%.

"Сделка по приобретению долей будет завершена при условии соблюдения всех нормативных требований и договорных обязательств", - говорится в информации.

В ходе встречи также стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с SOCAR в сферах декарбонизации и "зеленой" энергии.

Н.Аббасова