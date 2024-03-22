Equinor рассчитывает закрыть сделку по продаже SOCAR активов в Азербайджане в середине 2024г

Норвежская Equinor планирует закрыть сделку по продаже SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) своих активов в Азербайджане в cередине 2024 года.
"Закрытие (сделки - ИФ) ожидается в середине 2024 года", - приводит "Интерфакс-Азербайджан" выдержки из интегрированного годового отчета Equinor за 2023 год.
В своем отчете за четвертый квартал 2023 года, опубликованном в феврале, компания отмечала, что ожидает закрытие этой сделки в 2024 году.
В четвертом квартале Equinor признала обесценение (убыток - ИФ) в размере $310 млн, связанное с запланированным выходом из проектов в Азербайджане.
Как сообщалось ранее, 22 декабря 2023 года Equinor заключила с SOCAR соглашение о продаже Госнефтекомпании своих активов в Азербайджане. В частности, Equinor продала SOCAR 7,27% в проекте разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) - 8,71%, в проекте разработки месторождения "Карабах" - 50%.
Долевое участие SOCAR в этих проектах до сделки с Equinor выглядело следующим образом: в АЧГ - 25%, в БТД - 25%, в "Карабах" - 50%.
Р.Керимов
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