Equinor рассчитывает в 2024г закрыть сделку по продаже SOCAR активов в Азербайджане

Норвежская Equinor планирует закрыть сделку по продаже SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) своих активов в Азербайджане в 2024 году.
«Закрытие (сделки – ИФ) ожидается в течение 2024 года», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из отчета Equinor за четвертый квартал 2023 года.
По данным компании, в четвертом квартале Equinor признала обесценение (убыток – ИФ) в размере $310 млн, связанное с запланированным выходом из проектов в Азербайджане.
Как сообщалось ранее, 22 декабря 2023 года Equinor заключила с SOCAR соглашение о продаже Госнефтекомпании своих активов в Азербайджане. В частности, Equinor продала SOCAR 7,27% в проекте разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) - 8,71%, в проекте разработки месторождения "Карабах" - 50%.
Долевое участие SOCAR в этих проектах до сделки с Equinor выглядело следующим образом: в АЧГ - 25%, в БТД - 25%, в "Карабах" - 50%.
Р.Керимов
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