Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8274 RUR   0.0188 GBR   2.134 TRY   0.0556

Цена на нефть

06.02 $/bbl +/- WTI 73.31 +0.53 Brent 78.59 +0.60

ТЭК 07.02.2024 11:40

Equinor рассчитывает в 2024г закрыть сделку по продаже SOCAR активов в Азербайджане

Норвежская Equinor планирует закрыть сделку по продаже SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) своих активов в Азербайджане в 2024 году.

«Закрытие (сделки – ИФ) ожидается в течение 2024 года», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из отчета Equinor за четвертый квартал 2023 года.

По данным компании, в четвертом квартале Equinor признала обесценение (убыток – ИФ) в размере $310 млн, связанное с запланированным выходом из проектов в Азербайджане.

Как сообщалось ранее, 22 декабря 2023 года Equinor заключила с SOCAR соглашение о продаже Госнефтекомпании своих активов в Азербайджане. В частности, Equinor продала SOCAR 7,27% в проекте разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) - 8,71%, в проекте разработки месторождения "Карабах" - 50%.

Долевое участие SOCAR в этих проектах до сделки с Equinor выглядело следующим образом: в АЧГ - 25%, в БТД - 25%, в "Карабах" - 50%.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: EQUINOR, SOCAR, СДЕЛКА


Похожие новости


Equinor продает SOCAR оставшиеся активы в Азербайджане: долю в АЧГ, Карабах и Баку-Тбилиси-Джейхан Equinor осуществит разведочное бурение на блоке перспективных структур Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара на Каспии для уточнения запасов - SOCAR SOCAR и Equinor Apsheron AS подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах защиты окружающей среды Правительство Азербайджана утвердило гарантии и обязательства по 2 контрактам с Equinor на разработку площадей в азербайджанском секторе Каспия SOCAR и Equinor подписали 2 контракта на разработку площадей в азербайджанском секторе Каспия SOCAR и Equinor подпишут 2 контракта на разработку площадей в азербайджанском секторе Каспия

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az