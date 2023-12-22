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ТЭК 22.12.2023 18:17

Азербайджан по итогам января-октября вошел в топ-10 поставщиков нефти в ЕС

Азербайджан по итогам января-октября 2023 года вошел в десятку крупнейших экспортеров нефти в Европейский союз, став девятым по величине поставщиком энергоносителей среди стран, не входящих в ЕС.

Согласно расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанным на данных статистического управления Евросоюза (Евростат), по итогам 10 месяцев в топ-10 поставщиков нефти в ЕС среди стран, в него не входящих, вошли: США - 54,4 млн т (рост на 31,8% год к году) на 34,1 млрд евро (рост на 6,4%), Норвегия - 45,7 млн т (рост на 24,2%) на 30,2 млрд евро (рост на 9,6%), Казахстан - 37 млн т (рост на 36,2%) на 21,4 млрд евро (рост на 7,9%), Саудовская Аравия - 31,1 млн т (рост на 10,9%) на 17,8 млрд евро (спад на 11,9%).

Кроме того, Ирак поставил в ЕС 29,3 млн т нефти (спад на 1,9%) на 15,2 млрд евро (спад на 22,1%), Ливия - 28,8 млн т (рост на 20,6%) на 17,1 млрд евро (спад на 3,3%), Нигерия - 24 млн т (рост на 7%) на 14,6 млрд евро (спад на 15,5%), Великобритания - 20,6 млн т (спад на 3,3%) на 12,6 млрд евро (спад на 19,8%), Азербайджан - 17,4 млн т (рост на 9%) на 10,6 млрд евро (спад на 14,7%) и Россия - 17 млн т (спад в 5 раз) на 7,1 млрд евро (спад в 7 раз).

По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана 19,8 млн т нефти (спад на 1% от показателя 2021г) на 15,1 млрд евро (рост на 66,7%).

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, НЕФТЬ, СТАТИСТИКА


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