Новые санкции ЕС предусматривают дополнительные меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против РФ ужесточает меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть, говорится в опубликованном в понедельник заявлении ЕС.

"Евросовет вводит более строгие правила по соблюдению потолка цен на нефть и пресечению мер для обхода этого ограничения", - сказано в документе.

В частности, согласно заявлению, речь идет об "усилении механизма обмена информацией" для "идентификации судов и юрлиц, использующих обманные способы (обхода потолка цен - ИФ)".

Кроме того, Евросовет "решил ввести правила по информированию о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы этот процесс был более транспарентным. Особенно это касается случаев с перепродажей танкеров (...)".