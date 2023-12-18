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Дальнее зарубежье 18.12.2023 19:30

Новые санкции ЕС предусматривают дополнительные меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против РФ ужесточает меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть, говорится в опубликованном в понедельник заявлении ЕС.

"Евросовет вводит более строгие правила по соблюдению потолка цен на нефть и пресечению мер для обхода этого ограничения", - сказано в документе.

В частности, согласно заявлению, речь идет об "усилении механизма обмена информацией" для "идентификации судов и юрлиц, использующих обманные способы (обхода потолка цен - ИФ)".

Кроме того, Евросовет "решил ввести правила по информированию о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы этот процесс был более транспарентным. Особенно это касается случаев с перепродажей танкеров (...)".

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Тэги: ЕС, САНКЦИИ, РОССИЯ, НЕФТЬ


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