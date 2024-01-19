Страны ЕС за 11 мес. 2023г нарастили импорт нефти из Азербайджана почти на 5%, направили на эти цели 11,4 млрд евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-ноябре 2023 года увеличили импорт нефти из Азербайджана на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, примерно до 18,7 млн тонн, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Стоимость импорта нефти из Азербайджана в страны ЕС оценивается примерно в 11,4 млрд евро (спад на 17,3% год к году).

В ноябре прошлого года страны ЕС импортировали из Азербайджана около 1,3 млн т нефти (спад на 31,5% год к году) на 850,9 млн евро (спад в 1,7 раза).

Среди стран Евросоюза в пятерку крупнейших импортеров нефти из Азербайджана в январе-ноябре 2023 года вошли: Италия - 10,4 млн т (рост на 24,9%) на 6,3 млрд евро (спад на 1,4%), Чехия - 1,8 млн т (рост на 14,5%) на 1,1 млрд евро (спад на 9,4%), Испания – 1,3 млн т (спад на 15,7%) на 820,1 млн евро (спад на 30%), Хорватия – 1,2 млн т (спад на 18,5%) на 699,2 млн евро (спад в 1,7 раза) и Германия - 1 млн т (спад в 1,9 раза) на 648,3 млн евро (спад в 2,4 раза).

В ноябре в топ-5 покупателей нефти у Азербайджана вошли: Италия – 518,8 тыс. т (спад на 10,9%) на 343,6 млн евро (спад на 24,3%), Германия – 209 тыс. т (спад на 30,8%) на 142,4 млн евро (спад в 1,6 раза), Чехия – 172,9 тыс. т (спад на 20,1%) на 120,1 млн евро (спад на 28,8%), Португалия – 138,2 тыс. т (спад менее чем на 1%) на 94,6 млн евро (спад на 12,4%) и Испания – 89,7 тыс. т (спад в 4,5 раза) на 59,9 млн евро (спад в 5,1 раза).

По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана около 19,8 млн т нефти (спад на 1% от показателя 2021г) примерно на 15,1 млрд евро (рост на 66,7%).

Р.Керимов