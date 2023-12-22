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Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 73.89 -0.33 Brent 79.39 -0.31

ТЭК 22.12.2023 19:50

Нефть остается в плюсе

Нефть эталонных марок продолжает дорожать вечером в пятницу на фоне ослабления доллара.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $80,22 за баррель, что на $0,83 (1,05%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,86 (1,16%), до $74,75 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,3%, что увеличивает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Давление на доллар оказывают опубликованные в пятницу данные об инфляции в Штатах, согласно которым рост индекса PCE Core - ключевого индикатора для Федеральной резервной системы - замедлился в ноябре в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% месяцем ранее, в годовом - до 3,2% с 3,5%, что повышает вероятность снижения процентных ставок регулятором.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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