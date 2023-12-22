Команда СBC сняла еще один фильм об уничтожении азербайджанского наследия в Ереване

Съемочная группа телеканала CBC вновь побывала в Армении, где провела журналистское расследование о судьбе исторических памятников, мест, свидетельствующих о проживании ранее в Ереване азербайджанцев.

Экспедиция СВС преследовала цель выяснить, что произошло с архитектурным и культурным наследием азербайджанцев в Ереване.

В ходе съёмок были выявлены усилия властей Армении по уничтожению культурного наследия азербайджанцев в Ереване.

Опрошенные жители уверены, что в Ереване никогда не было Старого города, и что Ереван был построен в советский период.

Съёмочная группа телеканала также посетила район, где ранее находилась мечеть Залхана 17 века, которая была снесена ещё в период СССР.

Кроме этого, были проведены съёмки на улице, носившей ранее имя Фирдоуси, где проживали азербайджанцы. Там сейчас продолжаются масштабные работы по сносу старых домов.

Также съемочной группе удалось прояснить судьбу здания, где располагался Азербайджанский драматический театр им. Джафара Джаббарлы.

Журналистами CBC выявлены факты преднамеренного уничтожения азербайджанских могил на кладбищах Еревана и попытки властей Армении приписать армянскую принадлежность архитектурным объектам и артефактам, которые на самом деле относятся к тюркам. В частности, речь идёт о скандале с обнаруженным и забетонированным подземным городом на центральной площади Еревана.

Также снят музей в Сисиане, где азербайджанское культурно-историческое наследие выдаётся за памятники армянской культуры, несмотря на надписи на арабском языке.

В новом документальном фильме также речь идет о том, какие свидетельства об исконных жителях Еревана – азербайджанцах - удалось найти съёмочной группе СВС.

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