Алиев и Токаев обсудили госвизит президента Казахстана в Азербайджан в 2024 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 декабря позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Токаев поздравил Алиева с днем ​​рождения, пожелав новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Алиев выразил благодарность за внимание и поздравления.





Президенты подчеркнули, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются в различных сферах.





Алиев выразил уверенность, что государственный визит Токаева в Азербайджан в следующем году станет стимулом для всестороннего развития отношений между двумя странами.





Х.Насирзаде