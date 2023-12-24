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Внешняя политика 24.12.2023 14:59

Алиев и Токаев обсудили госвизит президента Казахстана в Азербайджан в 2024 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 декабря позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Токаев поздравил Алиева с днем ​​рождения, пожелав новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Алиев выразил благодарность за внимание и поздравления.


Президенты подчеркнули, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются в различных сферах.


Алиев выразил уверенность, что государственный визит Токаева в Азербайджан в следующем году станет стимулом для всестороннего развития отношений между двумя странами.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАЗАХСТАН, ТЕЛЕФОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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