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Дальнее зарубежье 24.12.2023 23:09

Нетаньяху обещает не прекращать военную операцию в Газе до победы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что, несмотря на потери в рядах военнослужащих, не остановит военную операцию в секторе Газа до выполнения всех задач.

"Мы делаем все возможное, чтобы сохранить жизнь нашим солдатам. Но при этом есть одна мера, на которую мы не пойдем: мы не прекратим операцию до тех пор, пока не одержим победу", - приводит его слова газета "Гаарец".

"Единственный способ освобождения наших заложников - это победить ХАМАС и убедиться, что Газа больше никогда не будет угрозой для Израиля", - добавил Нетаньяху.

Ранее в воскресенье стало известно, что Израиль за последние два дня потерял в Газе 14 военнослужащих.

В общей сложности в ходе этой операции, по утверждению израильских властей, погибли 153 военнослужащих.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ГАЗА


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