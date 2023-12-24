Нетаньяху обещает не прекращать военную операцию в Газе до победы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что, несмотря на потери в рядах военнослужащих, не остановит военную операцию в секторе Газа до выполнения всех задач.
"Мы делаем все возможное, чтобы сохранить жизнь нашим солдатам. Но при этом есть одна мера, на которую мы не пойдем: мы не прекратим операцию до тех пор, пока не одержим победу", - приводит его слова газета "Гаарец".
"Единственный способ освобождения наших заложников - это победить ХАМАС и убедиться, что Газа больше никогда не будет угрозой для Израиля", - добавил Нетаньяху.
Ранее в воскресенье стало известно, что Израиль за последние два дня потерял в Газе 14 военнослужащих.
В общей сложности в ходе этой операции, по утверждению израильских властей, погибли 153 военнослужащих.
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