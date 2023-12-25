Продажи «умных» телевизоров снизятся на 5,5% в 2023г, но затем начнется восстановление

Мировые продажи Smart TV (телевизоров с подключением к интернету) в 2023 году сократятся на 5,5%, прогнозирует исследовательская компания IDC.
В 2024 году продажи будут плюс-минус на уровне этого года, а затем начнут постепенно расти, полагают эксперты. Среднегодовые темпы роста до 2027 года составят 3,3%.
"С учетом высокой инфляции и длинных циклов использования телевизоров, основной рост в категории Smart TV придется на развивающиеся рынки, - отметил менеджер по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джитеш Убрани. - Между тем на зрелых рынках телевизоры быстро превращаются из устройств по потреблению контента в точки доступа в экосистемы".
Smart TV на операционной системе Android останутся лидером рынка в текущем году с долей рынка в 38,1%. Второй по популярности ОС станет Tizen (21,3%), третьей - Roku (12,5%), четвертой - Fire (3,4%).
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