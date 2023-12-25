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ТЭК 25.12.2023 10:48

SOCAR Petroleum довела число АЗС в Азербайджане до 55

ЗАО «SOCAR Petroleum» («дочка" SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) ввело в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) в селе Атакишили Кюрдамирского района.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании, станция открылась на улице Бабека.

Здесь установлены четыре топливораздаточные колонки для заправки бензином марок AB-95 "Premium", АИ-92 и дизельным топливом. АЗС также оснащена зарядным оборудованием для электромобилей, что позволяет можно одновременно заряжать два электромобиля.

На станции создано 28 новых рабочих мест.

Таким образом, в настоящее время на территории Азербайджана действуют 55 АЗС под брендом "SOCAR", из которых 7 станций действуют на освобожденных территориях.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года, и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом "SOCAR". Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ-92 (Euro-2), АИ-98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 12 нефтебазами в Азербайджане.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SOCAR, АЗС, ОТКРЫТИЕ


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