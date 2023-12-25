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Происшествия 25.12.2023 11:24

В ДТП на юге Азербайджана погиб один человек, еще 16 – пострадали

В результате столкновения на трассе Алят-Астара (юг Азербайджана) микроавтобуса с автомобилем «КАМАЗ» один человек погиб, еще 16 человек получили ранения.

«В понедельник в районе 8 часов утра микроавтобус марки «ЗИЛ» управляемый жителем города Лянкаран С.Худиевым на трассе Алят-Астара в районе территории города Масаллы столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ», управляемый жителем города Лянкаран Э.Мирзоевым», - сообщают местные СМИ.

В результате ДТП, жительница Лянкаранского района Маиля Байрамова скончалась от полученных ранений.

Кроме того, водитель и 15 пассажиров микроавтобуса получили ранения различной тяжести и размещены в больнице.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДТП, АЛЯТ, АСТАРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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