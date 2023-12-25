В ДТП на юге Азербайджана погиб один человек, еще 16 – пострадали

В результате столкновения на трассе Алят-Астара (юг Азербайджана) микроавтобуса с автомобилем «КАМАЗ» один человек погиб, еще 16 человек получили ранения.
«В понедельник в районе 8 часов утра микроавтобус марки «ЗИЛ» управляемый жителем города Лянкаран С.Худиевым на трассе Алят-Астара в районе территории города Масаллы столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ», управляемый жителем города Лянкаран Э.Мирзоевым», - сообщают местные СМИ.
В результате ДТП, жительница Лянкаранского района Маиля Байрамова скончалась от полученных ранений.
Кроме того, водитель и 15 пассажиров микроавтобуса получили ранения различной тяжести и размещены в больнице.
Б.Рустамбеков
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