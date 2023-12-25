Алиев объявил 2024 год в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2024 год «Годом солидарности во имя зеленого мира».

Соответствующее распоряжение президента опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

«Соответствующее решение принято в целях усиления международной солидарности в глобальной борьбе с климатическими изменениями», - говорится в тексте распоряжения.

Администрации Президента Азербайджана предписано в месячный срок подготовить и представить президенту страны предложения по плану мероприятий в связи с объявлением 2024 года «Годом солидарности во имя зеленого мира».

В распоряжении также отмечается, что Азербайджан вносит свой вклад в борьбу с последствиями изменения климата: ведется работа по оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению зеленых насаждений, обеспечению эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии.

Кроме того, по сравнению с базовым годом (1990г - ИФ) Азербайджан поставил цель сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году и на 40% - к 2050 году. Освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур, а также Нахчыванская Автономная Республика объявлены зонами зеленой энергетики. На этих территориях применяются инновационные подходы, такие как «умный город» и «умная деревня», и восстанавливается экосистема.

«Создание видов зеленой энергии и транспортировка зеленой энергии на мировые рынки является приоритетом энергетической политики Азербайджана, который стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности производства электроэнергии до 30% к 2030 году», - отмечается в документе.

В тексте распоряжения также отмечается, что единогласное решение о проведении в 2024 году в Азербайджане такого престижного мероприятия, как конференции COP29, «является признаком большого уважения и доверия к стране со стороны международного сообщества».

Н.Аббасова