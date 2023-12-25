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25.12.2023 15:40

Страны ЕС за 10 мес. купили у Азербайджана метанола почти на 70 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-октябре 2023 года импортировали из Азербайджана 181,2 тыс. тонн метанола, что на 12,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В стоимостном выражении поставки за отчетный период снизились на 19,3%, до 68,8 млн евро.

Крупнейшим покупателем метанола за отчетный период оставалась Румыния. Первая пятерка импортеров метанола в январе-октябре изменений не претерпела и выглядит следующим образом: Румыния – 64,7 тыс. т (рост на 24,7%) на 23,4 млн евро (рост на 0,4%), Италия - 54,6 тыс. т (рост на 26,9%) на 17,2 млн евро (спад на 4%), Нидерланды - 41,2 тыс. т (спад в 2,6 раза) на 11,2 млн евро (спад в 3,5 раза), Испания - 10,5 тыс. т (рост в 3,5 раза) на 3,5 млн евро (рост в 3 раза) и Литва – 6,2 тыс. т (рост на 23,9%) на 1,8 млн евро (рост на 14,6%).

Согласно статданным, в октябре 2023 года Азербайджан экспортировал в страны ЕС 9,1 тыс. т данной продукции (спад в 3,4 раза) на 2,6 млн евро (спад в 4,3 раза). За отчетный период Румыния импортировала 7,4 тыс. т (рост на 9,6%) на 2,1 млн евро (спад на 29%), Литва - 1,7 тыс. т на 0,5 млн евро (год назад поставок не было).

По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС, импортировали из Азербайджана 261,7 тыс. т метанола (рост в 3,1 раза по сравнению с 2021г) на 104,4 млн евро (рост в 3,5 раза).

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, МЕТАНОЛ, СТАТИСТИКА


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