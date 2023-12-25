Страны ЕС за 10 мес. купили у Азербайджана метанола почти на 70 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-октябре 2023 года импортировали из Азербайджана 181,2 тыс. тонн метанола, что на 12,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
В стоимостном выражении поставки за отчетный период снизились на 19,3%, до 68,8 млн евро.
Крупнейшим покупателем метанола за отчетный период оставалась Румыния. Первая пятерка импортеров метанола в январе-октябре изменений не претерпела и выглядит следующим образом: Румыния – 64,7 тыс. т (рост на 24,7%) на 23,4 млн евро (рост на 0,4%), Италия - 54,6 тыс. т (рост на 26,9%) на 17,2 млн евро (спад на 4%), Нидерланды - 41,2 тыс. т (спад в 2,6 раза) на 11,2 млн евро (спад в 3,5 раза), Испания - 10,5 тыс. т (рост в 3,5 раза) на 3,5 млн евро (рост в 3 раза) и Литва – 6,2 тыс. т (рост на 23,9%) на 1,8 млн евро (рост на 14,6%).
Согласно статданным, в октябре 2023 года Азербайджан экспортировал в страны ЕС 9,1 тыс. т данной продукции (спад в 3,4 раза) на 2,6 млн евро (спад в 4,3 раза). За отчетный период Румыния импортировала 7,4 тыс. т (рост на 9,6%) на 2,1 млн евро (спад на 29%), Литва - 1,7 тыс. т на 0,5 млн евро (год назад поставок не было).
По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС, импортировали из Азербайджана 261,7 тыс. т метанола (рост в 3,1 раза по сравнению с 2021г) на 104,4 млн евро (рост в 3,5 раза).
Р.Керимов
«Уральские авиалинии» с середины января начнут летать из Екатеринбурга в Баку
Maersk планирует возобновить перевозки через Красное море
ЦБ Азербайджана установил требования по минимальному капиталу для юрлиц, осуществляющих операции по обмену инвалюты
Новый фильм про Аквамена возглавил американский прокат на прошедших выходных
Алиев объявил 2024 год в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира»
Санта Клаус доставил почти 7 млн подарков, побывав на всех континентах мира
ГААД получит 1,4 млн манатов на капремонт автодороги в Гейчайском районе
Алиев заложил фундаменты ряда сел Агдамского района
В Тегеране отвергли обвинения США в причастности Ирана к атаке на танкер в Индийском океане
Папа Франциск в Рождество помолился за то, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к стабильному миру
Украина получила через ВБ $1,34 млрд в рамках программ поддержки
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Последняя неделя кредитной кампании под 9,9% годовых!
Nar провел встречу с представителями торговой сети
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности