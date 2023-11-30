Литва по итогам января-сентября вошла в пятерку ведущих покупателей в ЕС метанола из Азербайджана

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-сентябре 2023 года импортировали из Азербайджана 172,1 тыс. тонн метанола, что на 3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства "Интерфакс-Азербайджан", основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
В стоимостном выражении поставки за отчетный период снизились на 10,8%, до 66,3 млн евро.
Крупнейшим покупателем метанола за отчетный период оставалась Румыния, Италия потеснила со второго места Нидерланды, а Литва сменила в первой пятерке Финляндию.
Топ-5 импортеров метанола в январе-сентябре выглядит следующим образом: Румыния – 57,3 тыс. т (рост на 27%) на 21,3 млн евро (рост на 4,6%), Италия - 54,6 тыс. т (рост на 26,9%) на 17,2 млн евро (спад на 4%), Нидерланды - 41,2 тыс. т (спад в 2 раза) на 11,2 млн евро (спад в 2,8 раза), Испания - 10,5 тыс. т (рост в 3,5 раза) на 3,5 млн евро (рост в 3 раза) и Литва – 4,5 тыс. т (спад на 9,6%) на 1,3 млн евро (спад на 14,6%).
Согласно статданным, в сентябре 2023 года Азербайджан экспортировал в страны ЕС 26 тыс. т данной продукции (рост на 22,8%) на 11,4 млн евро (рост на 49,4%).
Список ведущих покупателей метанола в сентябре возглавила Италия.
Так, в топ-3 импортеров метанола в сентябре вошли: Италия - 13,5 тыс. т (рост в 11,3 раза) на 3,7 млн евро (рост в 6,6 раза), Румыния - 7,9 тыс. т (рост в 2,6 раза) на 2,2 млн евро (рост в 1,7 раза), Литва - 2,7 тыс. т (спад в 1,9 раза) на 0,7 млн евро (спад в 2,1 раза).
По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС, импортировали из Азербайджана 261,7 тыс. т метанола (рост в 3,1 раза по сравнению с 2021г) на 104,4 млн евро (рост в 3,5 раза).
Р.Керимов
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