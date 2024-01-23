Страны ЕС в ноябре 2023г увеличили в 1,7 раза импорт метанола из Азербайджана

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-ноябре 2023 года импортировали из Азербайджана около 216,3 тыс. тонн метанола, что на 5,3% меньше показателя аналогичного периода 2022 года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
В стоимостном выражении поставки за отчетный период снизились на 10,1%, примерно до 83,7 млн евро.
Крупнейшим покупателем метанола в январе-ноябре 2023 года оставалась Румыния. Первая пятерка импортеров метанола выглядит следующим образом: Румыния – 76,7 тыс. т (рост на 28,6%) на 26,7 млн евро (рост на 0,2%), Италия – 61,9 тыс. т (рост на 31,3%) на 19,1 млн евро (спад на 2,6%), Нидерланды – 53,7 тыс. т (спад в 2,1 раза) на 15,1 млн евро (спад в 2,8 раза), Испания - 10,5 тыс. т (рост в 3,5 раза) на 3,5 млн евро (рост в 3 раза) и Литва – 9,4 тыс. т (рост в 1,9 раза) на 2,7 млн евро (рост в 1,7 раза).
Согласно статданным, в ноябре 2023 года Азербайджан экспортировал в страны ЕС 35,1 тыс. т данной продукции (рост в 1,7 раза) на 14,9 млн евро (рост в 1,9 раза). Среди стран Евросоюза в тройку крупнейших импортеров метанола из Азербайджана в этом месяце вошли: Нидерланды – 12,5 тыс. т (рост на 47,9%) на 4 млн евро (рост на 39,9%), Румыния – 12 тыс. т (рост в 1,5 раза) на 3,3 млн евро (спад на 1%) и Италия – 7,3 тыс. т (рост в 1,8 раза) на 1,9 млн евро (рост на 11,4%).
По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС, импортировали из Азербайджана 261,7 тыс. т метанола (рост в 3,1 раза по сравнению с 2021г) на 104,4 млн евро (рост в 3,5 раза).
Р.Керимов
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