Страны ЕС в январе-июле незначительно снизили импорт метанола из Азербайджана

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-июле 2023 года импортировали из Азербайджана 133,82 тыс. тонн метанола (снижение на 1,4% год к году) на 47,891 млн евро (снижение на 16%). Об этом говорится в материалах статистического управления Европейского союза (Евростат), которыми располагает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно статданным, в июле 2023 года Азербайджан экспортировал в страны ЕС 20,898 тыс. т данной продукции (рост на 26,6%) на 5,281 млн евро (спад на 40,4%).

В пятерку ведущих импортеров метанола в январе-июле вошли: Румыния - 49,431 тыс. т (рост на 42,8%) на 19,07 млн евро (рост на 21,9%), Италия - 38,604 тыс. т (спад на 5,6%) на 12,951 млн евро (спад на 24%), Нидерланды - 34,823 тыс. т (спад в 1,7 раза) на 9,851 млн евро (спад в 2,3 раза), Испания - 7,156 тыс. т на 2,664 млн евро (год назад поставок не было) и Финляндия - 1,999 тыс. т на 0,879 млн евро (год назад поставок не было).

В июле в топ-3 импортеров вошли: Нидерланды - 7,694 тыс. т на 1,599 млн евро (год назад поставок не было), Италия - 6,762 тыс. т (спад в 1,8 раза) на 1,847 млн евро (спад в 2,7 раза) и Румыния - 6,149 тыс. т (рост на 45,4%) на 1,747 млн евро (спад на 8,3%).

По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС, импортировали из Азербайджана 261,723 тыс. т метанола (рост в 3,1 раза по сравнению с 2021г) на 104,446 млн евро (рост в 3,5 раза).

Р.Керимов