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Внутренняя политика 25.12.2023 15:58

Алиев выделил 1 млн манатов на проведение конкурса «Yüksəliş» в 2024 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении средств на проведение конкурса «Yüksəliş» в 2024 году.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, на осуществление текущих работ в связи с проведением конкурса «Yüksəliş» в 2024 году из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2023 год, Министерству молодежи и спорта выделяется 1 млн манатов.

Минфину Азербайджана поручено обеспечить финансирование в указанном объеме.

Оргкомитету поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Президент Ильхам Алиев 26 июля 2019 года подписал распоряжение об учреждении конкурса «Восхождение» («Yüksəliş») с целью создания в стране банка кадровых резервов из числа перспективных руководителей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, КОНКУРС


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