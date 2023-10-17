В Азербайджане покупка и продажа драгметаллов и камней при превышении суммы в 15 тыс. манатов будет производиться в безналичной форме

В Азербайджане покупка и продажа драгоценных металлов и камней при превышении суммы в 15 тыс. манатов будет производиться в безналичной форме.
Соответствующие изменения в закон «О драгоценных металлах и камнях» внес президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно изменениям, покупка и продажа драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов, а также культурных ценностей при превышении суммы в 15 тыс. манатов будет осуществляться в безналичной форме.
Б.Рустамбеков
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