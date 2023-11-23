Алиев утвердил План действий на 2024-2026г по увеличению транзитного потенциала Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "План действий на 2024-2026 годы по увеличению транзитного потенциала и поощрению транзитных перевозок по транспортным коридорам, проходящим через территорию Азербайджана". Министерству цифрового развития и транспорта поручена координация мероприятий, предусмотренная Планом действий; раз в год предоставлять информацию о исполнении плана действий президенту Азербайджана. Кабинету министров Азербайджана поручено решить все вытекающие из распоряжения вопросы. Б.Рустамбеков

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