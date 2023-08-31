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Внутренняя политика 31.08.2023 13:08

Алиев назначил нового главу ИВ Губинского района и уволил главу ИВ Джульфинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Ильгара Махмудова на должность главы Исполнительной власти Губинского района.

Другим распоряжением главы государства, Сиям Гаджиев освобожден от должности главы Исполнительной власти Джульфинского района Нахчыванской автономной республики.

Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАЗНАЧЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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