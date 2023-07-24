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Внутренняя политика 24.07.2023 14:17

Алиев назначил Халафова представителем президента Азербайджана по особым поручениям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Халафа Халафова представителем президента Азербайджана по особым поручениям.

В связи с назначением на этот пост Халафов освобожден от должности замминистра иностранных дел Азербайджана.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАЗНАЧЕНИЕ


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