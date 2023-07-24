Алиев назначил Халафова представителем президента Азербайджана по особым поручениям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Халафа Халафова представителем президента Азербайджана по особым поручениям. В связи с назначением на этот пост Халафов освобожден от должности замминистра иностранных дел Азербайджана. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства. Р.Керимов

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