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Дальнее зарубежье 25.12.2023 17:04

Иракская шиитская группировка заявила об ударе по базе войск США в Сирии

Шиитская военизированная группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила в понедельник, что нанесла при помощи беспилотников удар по базе в Сирии, на которой размещены, в том числе, американские военные, передает агентство ЭФЭ.

"Исламское сопротивление в Ираке" атаковало дронами базу "Зеленая деревня" на территории Сирии", - говорится в коммюнике, которое цитирует ЭФЭ.

В группировке отметили, что эта акция является ответом события в секторе Газа, а также "сопротивлением силам американской оккупации в Ираке и во всем регионе".

Агентство ЭФЭ отмечает, что эта группировка с октября совершила порядка 80 атак на объекты, связанные с США, в Сирии и Ираке.

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Тэги: ИРАК, ГРУППИРОВКА, СИРИЯ, УДАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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