Власти Азербайджана с 2024г будут применять льготы по налогообложению банковских вкладов населения

В Азербайджане с 2024 года будут применяться ряд льгот по налогообложению доходов по банковским депозитам физических лиц в нацвалюте.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе (ГНС), в частности, при наличии физическим лицом манатного депозита в любом банке на территории Азербайджана сроком на 18 месяцев и больше, полученный им процентный доход по вкладу полностью освобождается от уплаты налога в течение трех лет.

Кроме этого, если физическое лицо имеет вклад в банке в нацвалюте сроком до 18 месяцев, то часть процентного дохода по депозиту в размере до 200 манат в месяц освобождается от уплаты налога.

Как сообщалось ранее, в 2023 году истек 7-летний льготный период по освобождению доходов по банковским депозитов от уплаты налогов. В соответствии с этим с 1 февраля 2023 года взимается налог с таких доходов в размере 10%.

В ГНС отметили, что данные льготы будут применяться с 2024 года и предусмотрены в поправках в Налоговом Кодексе, принятых парламентом Азербайджана в декабре 2023 года.

Р.Ахмедов