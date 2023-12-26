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Финансы 26.12.2023 16:16

Власти Азербайджана с 2024г будут применять льготы по налогообложению банковских вкладов населения

В Азербайджане с 2024 года будут применяться ряд льгот по налогообложению доходов по банковским депозитам физических лиц в нацвалюте.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе (ГНС), в частности, при наличии физическим лицом манатного депозита в любом банке на территории Азербайджана сроком на 18 месяцев и больше, полученный им процентный доход по вкладу полностью освобождается от уплаты налога в течение трех лет.

Кроме этого, если физическое лицо имеет вклад в банке в нацвалюте сроком до 18 месяцев, то часть процентного дохода по депозиту в размере до 200 манат в месяц освобождается от уплаты налога.

Как сообщалось ранее, в 2023 году истек 7-летний льготный период по освобождению доходов по банковским депозитов от уплаты налогов. В соответствии с этим с 1 февраля 2023 года взимается налог с таких доходов в размере 10%.

В ГНС отметили, что данные льготы будут применяться с 2024 года и предусмотрены в поправках в Налоговом Кодексе, принятых парламентом Азербайджана в декабре 2023 года.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ, ДЕПОЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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