Нефть уверенно вышла в плюс

Цены на нефть перешли к росту вечером во вторник, инвесторы продолжают оценивать возможность существенных перебоев в поставках из-за нападений на суда в Красном море.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $80,95 за баррель, что на $1,88 (2,38%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,92 (2,61%), до $75,48 за баррель.
Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.
При этом, по словам управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса, рост котировок несколько ограничивают планы датской транспортно-логистической A.P. Moeller-Maersk AS возобновить перевозки после реализации международной миссии по обеспечению безопасности судов.
Иннес называет миссию позитивным шагом к восстановлению безопасных морских перевозок в регионе.
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