Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8737 RUR   0.0186 GBR   2.1604 TRY   0.0581

Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 73.56 -0.33 Brent 79.07 -0.32

ТЭК 26.12.2023 19:32

Нефть уверенно вышла в плюс

Цены на нефть перешли к росту вечером во вторник, инвесторы продолжают оценивать возможность существенных перебоев в поставках из-за нападений на суда в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $80,95 за баррель, что на $1,88 (2,38%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,92 (2,61%), до $75,48 за баррель.

Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

При этом, по словам управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса, рост котировок несколько ограничивают планы датской транспортно-логистической A.P. Moeller-Maersk AS возобновить перевозки после реализации международной миссии по обеспечению безопасности судов.

Иннес называет миссию позитивным шагом к восстановлению безопасных морских перевозок в регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Цены на нефть умеренно снижаются Цены на нефть слабо повышаются при низкой активности торгов Нефть остается в плюсе Нефтяной рынок завершает неделю уверенным ростом Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе Нефть ускорила падение на новостях о выходе Анголы из ОПЕК, Brent у $79 за баррель Нефть остается в минусе, Brent - $79,5 за баррель Цены на нефть опускаются после трех сессий роста Brent подорожала до $79,97 за баррель Цены на нефть продолжают расти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az