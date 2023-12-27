Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8771 RUR   0.0185 GBR   2.1642 TRY   0.058

Цена на нефть

26.12 $/bbl +/- WTI 75.57 +2.01 Brent 81.07 +2.00

ТЭК 27.12.2023 12:06

Новак: нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023г составят порядка 9 трлн рублей - уровень 2021г

Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей, что соответствует уровню 2021 года, но ниже результата прошлого года, когда на рынке были высокие цены на нефть, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Нефтегазовые доходы, по оценке Минфина, в этом году составят порядка 9 трлн рублей. И это примерно уровень 2021 года. 2022 год я не беру, поскольку тогда были очень высокие цены и доходы были на 2,5 трлн выше", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс РФ обеспечил ведущую роль в формировании ВВП - 27%, а поставки энергоресурсов за рубеж принесли 57% в общей доле в общей структуре экспортной выручки страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕГАЗ, ДОХОДЫ, ГОД


Похожие новости


США ввели санкции в отношении российских инжиниринговых и машиностроительных компаний нефтегазового сектора Азербайджан и РФ обсуждают инициативы по расширению нефтегазового сотрудничества в добывающей сфере и транзите Новак обсудил с королем Бахрейна перспективы работы НК РФ в стране, взаимодействие в рамках ОПЕК+ Сечин назвал некорректным тезис о падении нефтегазовых доходов бюджета: "выпадение" только по газу Путин: Российские нефтегазовые компании приобретают активы за рубежом, развивают переработку, отрасль чувствует себя нормально В Кремле отвергают любые намеки об использовании Россией газа или нефти в качестве оружия политического давления Великобритания предлагает странам G7 ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ Россия и Азербайджан подписали соглашение об изучении нефтегазового потенциала блока "Гошадаш" и северной части Апшерона Инвестиции российских компаний в нефтегазовый сектор Азербайджана принесли им $2 млрд прибыли - Минэкономики республики Путин надеется на повышение конкурентоспособности российских нефтегазовых компаний

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az