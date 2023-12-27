Новак: нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023г составят порядка 9 трлн рублей - уровень 2021г

Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей, что соответствует уровню 2021 года, но ниже результата прошлого года, когда на рынке были высокие цены на нефть, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Нефтегазовые доходы, по оценке Минфина, в этом году составят порядка 9 трлн рублей. И это примерно уровень 2021 года. 2022 год я не беру, поскольку тогда были очень высокие цены и доходы были на 2,5 трлн выше", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс РФ обеспечил ведущую роль в формировании ВВП - 27%, а поставки энергоресурсов за рубеж принесли 57% в общей доле в общей структуре экспортной выручки страны.