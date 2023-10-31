Азербайджан и РФ обсуждают инициативы по расширению нефтегазового сотрудничества в добывающей сфере и транзите

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым расширение сотрудничества двух стран в нефтегазовой, электроэнергетической сферах и развитие возобновляемых источников энергии.
"С Азербайджаном работают крупнейшие российские нефтегазовые концерны, которые готовы к расширению взаимодействия. В частности, имеется целый ряд новых инициатив по транзиту и переработке на азербайджанских мощностях российских углеводородов. Задача - консолидировать наши усилия", - приводятся слова Новака в сообщении на сайте правительства РФ.
Так, в повестке переговоров - участие российских нефтегазовых компаний в новых добывающих проектах на территории Азербайджана, масштабирование их бизнеса по реализации топлива в стране, в том числе вопросы наращивания реверсных поставок российской нефти по нефтепроводу Тихорецк - Баку.
Также обсуждались перспективы выстраивания технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения, говорится в сообщении.
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