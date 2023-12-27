В Иране критикуют доклад МАГАТЭ об иранской ядерной программе

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами назвал политически мотивированными выводы, представленные в докладе МАГАТЭ о ситуации с производством обогащенного урана в Иране, сообщает в среду агентство "Тасним".
Эслами заявил журналистам, что в докладе МАГАТЭ не было ничего нового, и все это "уже упоминалось в докладе председателя Совета управляющих". По его словам, доклад нужен только чтобы поднять шумиху в СМИ и отвлечь внимание от тяжелой политической ситуации, связанной с конфликтом в секторе Газа.
Эслами заверил иранский народ, что ОАЭИ не предпринимала "никаких новых шагов" и продолжает действовать в соответствии с ее действующими правилами.
Во вторник западные СМИ, ознакомившиеся с докладом МАГАТЭ, сообщали, что Иран снова нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана. По данным агентства, страна вышла на уровень в девять килограммов в месяц.
Иран начал обогащать уран до 60% в ответ на диверсию на ядерном центре в Натанзе, которая была совершена в 2021 году.
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